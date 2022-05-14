تفاصيل استهداف دورية أمنية في ديالى

2022/05/14 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتفاصيل استهداف دورية أمنية في محافظة ديالى صباح اليوم.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوة الأمنية التي انفجرت عليها عبوة ناسفة صباح اليوم، تابعة الى فوج مكافحة ارهاب ديالى، وكانت تنفذ واجباً في منطقة وادي ثلاب - ناحية مندلي - قضاء بلدروز".واضاف أن "التفجير أسفر عن اصابة (6) مقاتلين ومقتل جندي".

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