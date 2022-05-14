إخماد حريق اندلع بعجلة بقضاء الصويرة شمالي واسط

2022/05/14 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

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اخمدت مفارز الدفاع المدني في واسط حريقا نشب بعجلة نوع “بيجو” في حي الموظفين بقضاء الصويرة شمالي المحافظة .

وقال مدير الدفاع المدني في واسط العميد سمير رزاق ان مفارز الدفاع المدني سيطرت على النيران بوقت قياسي دون تسجيل خسائر في الارواح .

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