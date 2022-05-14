غرق طفلان بحوض لخزن المياه في نينوى

2022/05/14 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر أمنى، اليوم السبت، بغرق طفلين داخل حوض لخزن المياه في محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "طفلين قضيا نحبهما غرقاً بحوض لخزن المياه في قرية خراب العاشق التابعة لناحية زمار شمال غرب الموصل".

وأضاف ان "الطفلين لايتجاوز عمراهما التسعة أعوام"، مبيناً ان "عمق الحوض يصل الى 3 امتار ونصف المتر، ولم ينتبه احد لسقوطهما حتى عثر على جثتيهما".

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