ما قصة الحلوى الإيطالية المثيرة التي تمزج بين المقدس والمحرّم؟

2022/05/14 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة جزيرة صقلية من دون التلذذ بتذوق أصابع كانولو الشهية، أشبه بزيارة نابولي من دون تناول البيتسا الأصيلة فيها. إذ يصعب مقاومة هذه القواقع المقرمشة، الأنبوبية الشكل، المحشوة بجبن الريكوتا الطازج.ويصعب أيضا الاكتفاء بتناول قطعة واحدة منها.

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