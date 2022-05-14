2022/05/14 | 14:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RsJKUUcpPf4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيرة ساوة تستعيد عافيتها وتشهد عودة تدفق المياه لها .. بعد منع السكان من حفر الآبار في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحيرة ساوة تستعيد عافيتها وتشهد عودة تدفق المياه لها .. بعد منع السكان من حفر الآبار في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).