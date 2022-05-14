امين بغداد: اعمار مدينة الصدر هو اعمار للعاصمة والعراق

2022/05/14 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى امين بغداد علاء معن، اليوم

السبت، بمكتبه عضو مجلس النواب مها

الدوري مع مجموعة من اهالي مدينة الصدر

لبحث مشاريع الاعمار والتطوير القائمة

وكذلك المزمع تنفيذها في المرحلة

المقبلة.

وذكر بيان للامان

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