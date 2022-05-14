إيران تدعو الكويت للتفاوض حول أحد أهم الحقول الاستراتيجية للنفط والغاز

2022/05/14 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير إيران بالكويت، محمد إيراني،

إن بلاده دعت الكويت للتفاوض حول حقل

الدرة للغاز والنفط في طهران.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن السفير

قوله إن "بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب

الكويتي المختص بالم

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