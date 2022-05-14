المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

2022/05/14 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم

السبت، إن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعا اليوم في قصر

المشرف بأبوظبي، برئاسة ال

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