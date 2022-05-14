استعانا بشخصية فيلم رعب لبيع منزلهما.. شاهد إعلان البيع الذي راج على الإنترنت

2022/05/14 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر لزوجين من إلينوي فكرة مبتكرة لإثارة اهتمام إضافي بمنزلهما: استعانا بشخصية مايكل مايرز، القاتل الخيالي في سلسلة أفلام "Halloween" لبيع منزلهما، حيث يحوي إعلان البيع صورًا مختلفة لمايرز داخل المنزل

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