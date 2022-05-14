2022/05/14 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن شكوكه بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في واقعة تشير إلى "عقبة كبيرة" في طريق انضمامهما إلى الناتو، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أسباب تكشف هدف إردوغان من معارضة ضم فنلندا والسويد للناتو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أسباب تكشف هدف إردوغان من معارضة ضم فنلندا والسويد للناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).