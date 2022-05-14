وزير النقل يحدد خيارين لتنفيذ مشروع القطار المعلق بين كربلاء والنجف

2022/05/14 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم

السبت، عن آخر المباحثات بشأن مشروع

القطار المعلق بين محافظتي النجف

الأشرف وكربلاء المقدسة، مبيناً أنه

تمت إحالة المشروع إلى محافظي النجف

وكربلاء وهما من سيقرران مصير

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