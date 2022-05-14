اشراقة كانون تعلن موقفها بشأن قرار الحلبوسي بمنع خشان من المداخلات وعضوية اللجان

2022/05/14 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة "إشراقة كانون"، اليوم

السبت، بياناً بشأن قرار رئيس مجلس

النواب، محمد الحلبوسي، بمنع النائب

باسم خشان من المداخلات في البرلمان

وعضوية اللجان النيابية.

وذكرت الكتلة في بيان اطلعت عليه وكالة

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