انتكاسة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

2022/05/14 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -مصطفى عمارة ​ ​كشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية لحصول مصر على قرض جديد تمر بمرحلة صعبة بعد الشروط التي وضعها البنك الدولي لحصول مصر على هذا القرض والمتمثلة في الإسراع قي وتيرة الخصخصة وتفكيك الهيئات الاقتصادية وإعادة […]

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