اللجنة التفقدية لبطولة خليجي 25 تزور المنشآت الرياضية في البصرة

2022/05/14 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعباشرت اللجنة التفقدية الخاصة بخليجي 25 أعمالها التفقدية للمنشآت الرياضية والخدمية والسياحية في البصرة. وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب أحمد الموسوي، استقبل الوفد في مطارِ البصرة ضمن الزيارة التي تستمر ثلاثةَ أيام".وأشار الى أن "الوفد يضم الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي القطري جاسم الرميحي وميرزا أحمد علي من البحرين وعبد الله الفيحاني من قطر ، وفيصل إسماعيل من قطر ، ومحمد الخميسي من اليمن"، مبيناً أن هذه "الزيارة تأتي ضمن سلسلةِ الزيارات الروتينيّة الدوريّة للاطلاعِ على الملاعب والفنادق وتَحديدِ المنشآت وتقسيمها وفقاً للحاجة (فنادق المُنتخبات، كبار الشخصيات، الإعلام، اللجان التنظيميّة، الحكام)، فضلاً عن الفنادق المُتاحة للجمهور".

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