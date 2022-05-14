"الزائر الاصفر" يعمق جراح مزارعي ديالى وينذر بالتهام 30% من انتاج التمور

2022/05/14 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، عن توقعات لحجم الاضرار الناجمة للعواصف الترابية على انتاج بساتين النخيل.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العواصف الترابية عامل مؤثر جدا في تقلص انتاجية بساتين النخيل في كل مناطق ديالى خاصة وان معدلاتها عالية جدا مع كثافة تؤدي الى انعكاسات سلبية مباشرة".

واضاف أن "توقعاتنا الاولية تشير الى ان العواصف ستؤدي الى تقلص انتاج التمور بنسبة 30% خلال الموسم المقبل اذا ما بقيت بوتيرتها الحالية وربما اكثر"، لافتا الى أن "العواصف عمقت جراح مزارعي ديالى خاصة مع ازمات الجفاف وحرمانها من الخطط الزراعية لثلاث مواسم متتالية".

وأشار الى أن "ديالى نجحت في تسويق اكثر من 20 الف طن من التمور الى اسواق خارجية بينها اسيوية خلال الاشهر الماضية ونأمل ان نحافظ على حيوية التصدير لانقاذ بساتين النخيل".

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