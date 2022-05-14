2022/05/14 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتساءل هاري إنتن كبير مراسلي البيانات لدى CNN عما إذا كان هو وثلثي الأمريكيين الذين يستحمون مرةً كل اليوم على خطأ؟ وماذا لو لم يكن الاستحمام كل يوم هو أفضل وسيلة للحفاظ على النظافة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الاستحمام ضروري كل يوم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الاستحمام ضروري كل يوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).