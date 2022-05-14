بعد طلب انضمامها للناتو والتهديد الروسي.. رئيس فنلندا يتصل ببوتين

2022/05/14 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، السبت، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وتحدث معه بشأن توجه الدولة الاسكندنافية للترشح قريبًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي أثار استياء موسكو.

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