المرور تصدر توجيها يخص فحص الدراجات في محافظتين

2022/05/14 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، توجيهاً يخص فحص الدراجات في

محافظتين.

وذكر بيان لمديرية المرور تلقته

وكالة نون الخبرية، أنه "لكثرة

المناشدات ونتيجة بعد المسافة وجه مدير

عام المرور اللواء الح

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