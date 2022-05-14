القبض على أحد عناصر 'ولاية نينوى'

2022/05/14 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على احد عناصر داعش في مدينة الموصل، بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة استندت على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في مديرية المعلومات العامة بالحشد الشعبي، من القاء القبض على المتهم (أ.



ع.



م) احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، والذي عمل ضمن مايسمى ولاية نينوى".

وأشارت إلى أن "عملية القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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