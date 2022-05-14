المالية النيابية تستأنف اجتماعاتها لإنضاج قانون للامن الغذائي

2022/05/14 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، ان اللجنة المالية النيابية تستكمل اجتماعاتها لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنة المالية النيابية تستأنف اجتماعاتها لإنضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية وتؤكد عزمها على التصويت عليه".

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