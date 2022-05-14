خرائط للصواريخ الباليستية على عواصم الغرب.. تحول في اللهجة على الإعلام الروسي

2022/05/14 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كم ثانية قد يتطلبها وصول صاروخ باليستي إلى لندن أو باريس أو برلين"، هذا السؤال طرح بلهجة استهزائية عبر قناة تابعة للحكومة الروسية، إذ عرض برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "روسيا-1" خرائط توضح انطلاق الصواريخ إلى عواصم الدول التي توفر المساعدات للحكومة الأوكرانية.

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