الكاظمي وصالح يهنئون محمد بن زايد لتوليه رئاسة دولة الامارات العربية

2022/05/14 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

السبت، برقية تهنئة إلى محمد بن زايد آل

نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة

رئيساً لدولة الإمارات.فيما قدم رئيس

الجمهورية برهم صالح، التهنئة لمحمد بن

زايد بمناسبة ان

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