نائب ينفي إضافة عقود 315 ضمن قانون الدعم الطارئ

2022/05/14 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبلغ القانون ارتفع الى27 تريليوناً بعد إضافة 2 تريليون.

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