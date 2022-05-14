2022/05/14 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط 10 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط عشر حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد" .واضاف أنه "وبعد الكشف تبين وجود (6) حاويات تحتوي على (مواد كيماوية خطرة )٬ حاوية عدد(2) تحتوي على (أجزاء معمل لإنتاج أعلاف الدواجن) ٬ حاوية عدد (1) تحتوي على (مواد متنوعة)٬ حاوية عدد(1) تحتوي على (مقاطع ألمنيوم) ٬وجميع المواد التي ضبطت تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء".

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