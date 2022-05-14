تصريحات كاذبة . تصريحات مفندة . وتصريحات مضادة . هل تخطت الصحراء الغربية المغربية منطقة الخطر ؟ - سعيد الوجاني

2022/05/14 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني خلال الندوة الدولية التي انعقدت بمدينة مراكش ، بحضور حوالي ثمانين دولة ، وبأمر واشنطن ، لمحاربة خطر " داعش " ..



اغتنم وزير خارجية النظام المغربي ناصر بوريطة انعقاد هذه القمة ، للترويج ، ولمحاولة اقناع وزراء خارجية الوفود التي حضرت ، بصحة أطروحة النظام التي تقدم بها في 11 ابريل 2007 ، حول حل الحكم الذاتي ، لتجاوز الستاتيكو المخيم على المنطقة ، منذ الإعلان عن توقيف الحرب في سنة 1991 ..



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