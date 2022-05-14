شاهد.. لحظة إمساك تمساح وسط حي سكني بأمريكا

2022/05/14 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمسكت الفرق المختصة تمساحا بعد أن شق طريقه إلى مدرسة تشارلستون الابتدائية بولاية ساوث كارولينا.

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