نصيف تدعو لمنع أمين بغداد من السفر

2022/05/14 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة المحرومية في بغداد هي واحد بالمئة.

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