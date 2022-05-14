نسبة الاصابة بكورونا اقل من 2%.. الموجة الخامسة مازالت بعيدة عن العراق

2022/05/14 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت نسبة الاصابة بكورونا مجددًا في العراق لاقل من 2%، بعدما كانت تراوح حول الـ3% طوال الاسابيع الماضية، مايشير الى بعد دخول الموجة الخامسة حتى الان.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 68 اصابة جديدة باجراء 3568 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 1.9%.

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