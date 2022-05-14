أوبك توافق على زيادة إنتاج العراق إلى 4.5 مليون ب/ي

2022/05/14 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل

العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون ‏قوله

اليوم السبت إن المنظمة وافقت على زيادة

إنتاج النفط بالبلاد إلى ‏‏4.5 مليون

برميل يوميا بدءا من حزيران (يونيو).‏

وأضاف سعدون أن

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