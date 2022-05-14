الحشد يطيح بداعشي يعمل ضمن ما يسمى ولاية نينوى

2022/05/14 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الاطاحة بأحد عناصر "داعش" في مدينة الموصل".

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، من الإطاحة بأحد عناصر فلول داعش الإرهابي في مدينة الموصل".

وبينت أن "ذلك جاء خلال واجب تعقب ومراقبة استند على جمع معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في محافظة نينوى من إلقاء القبض على المتهم (أ.



ع.



م) أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي والذي عمل ضمن ما يسمى ولاية نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابعت: "تدعو معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي الى التبليغ من طريق الرقم الساخن 481 للمساهمة بالقضاء على ما تبقى من العصابات".

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