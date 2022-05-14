وزير الموارد: حقوق العراق المائية خط أحمر

2022/05/14 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن حقوق العراق المائية خط أحمر، فيما أشار إلى أن مياه الشرب مؤمنة بالكامل.

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحمداني أجرى زيارة إلى بحيرة الثرثار وناظم الثرثار الرئيس وناظم التقسيم في محافظة الأنبار، للاطلاع على الخزين المتوفر وامكانية استخدامه في تعزيز نهري دجلة والفرات، يرافقه الوكيل الأداري للوزارة والمستشار الفني وعدد من السادة المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

وأضاف الحمداني، أن "الزيارة تأتي لتحديد المواقع وامكانية استخدام الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "الوزارة شكلت فريقا مختصا لمعالجة الشح المائي، وتعمل على وضع حل دائمي لتعزيز نهر دجلة بالمياه عن طريق الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار".

وأشار إلى أن "المسوحات الخاصة بهذا الحل اكتملت"، مضيفا أن "مياه الشرب مؤمنة بالكامل، وأن حقوق العراق المائية خط أحمر ونعمل على استحصال حصة العراق من دول أعالي المنبع".

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