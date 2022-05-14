شيرين ابو عاقلة وقائمة طوبلة لشهداء الصحافة - نهاد ابو غوش

2022/05/14 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشحسب الاحصائيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وجهات حقوقية وإعلامية أخرى بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ العام 2000 وحتى الآن نحو 45 صحفيا، عادة نلجأ للحذر وقد نختلف في تحديد الرقم النهائي لأن بعض الصحفيين ربما استهدفوا بسبب انتمائهم السياسي لكن هذا الاختلاف هامشي، مقتل الصحفيين اما تم اثناء الاجتياحات والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، او بقصف جوي يستهدف مكا ......





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