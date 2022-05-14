على مدارج الدبلوماسية الروحية تتمدد دولة إسرائيل ما بين النيل والفرات (1من 2) - سعيد مضيه

2022/05/14 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه 1-مخطط تذويب الكيانات القومية والدينيةالصهيونية المسيحية، وتحمل أسماء المسيحية الأصوليية و المسيحية الفاشية تدعي الالتزام بالمسيح، وشهرته مناهضة للعنف، دعا حوارييه "أحبوا أعداءكم".



لكن المسيحية الأصولية ولاهوتها " ما قبل الألفية" متيمة بالحروب."صناعة الحرب هواية الفاشيين المسيحيين، الذين يضفون على الصراعات في العراق وأكرانيا، صفة الحرب الصليبية المقدسة لسحق آخر تجليات الشيطان.



يؤمن الفاشيون ا ......





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