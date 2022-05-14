عشائر نينوى تدين تصريحات مستشار الكاظمي مهند نعيم

2022/05/14 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..أدان عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، السبت، تصريحات مستشار الامن الوطني لدى رئاسة الوزراء مهند نعيم، والتي فيها إهانة كبيرة للمواطنين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحديدي لوكالة / المعلومة /، إن “جمع مدن العراق ومواطنيه لهم كل الاحترام وكل محافظة لها تاريخ العراق وخرجت شخصيات […]

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