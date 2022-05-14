بـ 15 مليون دولار.. بيع اللوحة الأيقونية The Sugar Shack في مزاد

2022/05/14 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت اللوحة التي اُستخدمت غلافًا لإحدى ألبومات مغني السول الأسطوري مارفن غاي، في مزاد محققة 15.3 مليون دولار.

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