توني كروس يسخر من تمثال أغويرو

2022/05/14 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروز من التمثال الذي انشأه نادي مانشستر سيتي لنجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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