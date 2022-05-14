عاليه نصيف تطالب بمنع سفر أمين بغداد

2022/05/14 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم

السبت، مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس

الوزراء إلى اصدار قرار بمنع أمين بغداد

علاء معن "المقال" من السفر، فيما اشارت

الى انها ستخاطب القضاء يوم غد لتقديم

الوثائق

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