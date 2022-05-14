المالية النيابية تعلن ارتفاع مبلغ قانون الأمن الغذائي وتوضح حقيقة إضافة عقود 315

2022/05/14 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم

السبت، ارتفاع مبلغ قانون الأمن

الغذائي، فيما وضحت حقيقة إضافة عقود 315.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند، إن

"قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

مكتمل وفي لمساته ال

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