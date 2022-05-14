نائب كردي يحذر من

2022/05/14 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانيةانتقد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم السبت، انتشار السلاح المنفلت في مدن الإقليم وتزايد النزاعات العشائرية.

وقال أنور في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجتمع الإقليم خطى خطوات كبيرة نحو المدنية وسيادة القانون، ولكن في ظل سيطرة الأحزاب الحاكمة وعوائل السلطة هم وأنصارهم الذين يتاح لهم حمل السلاح، فقد تزايد استخدام السلاح المنفلت".

وأضاف أن "تكرار حوادث القتل والنزاعات العشائرية في مدن الإقليم المختلفة، هو بسبب انتشار وحمل السلاح من قبل أنصار الأحزاب الحاكمة".

وشدد أنور: "لذلك يجب القيام بحملة أمنية كبيرة وعدم منح رخص حمل السلاح إلا للضرورة ووفقا لضوابط وقوانين".

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