2022/05/14 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة إقليم كردستان تستحوذ على حقول أخرى لشركة نفط الشمال

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