ديالى تطيح بـ 13 مطلوبا خلال العام الجاري بينهم قضايا ارهاب

2022/05/14 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن الإطاحة بـ 13 مطلوبا في ديالى بينهم قضايا إرهاب خلال العام الجاري بعد تقاطع المعلومات الأمنية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تقاطع المعلومات بين الاجهزة الامنية في ديالى والمحافظات المجاورة اسهمت في الوصول الى 13 متهما بينهم ارهابين خطيرين جدا بعضهم هارب من وجه العدالة منذ اكثر من 10 سنوات".

واضاف المصدر، ان "اثنين من اخطر المتهمين بالإرهاب في ديالى تم كشف وجودهم في كلار جنوبي السليمانية قبل ايام وجرى اعتقالهم اليوم بعملية نوعية بالتنسيق مع السلطات المحلية"، لافتا الى ان "التقاطع في المعلومات الامنية حول المتهمين وتبادل الصور اثمرت عن نتائج مهمة خاصة وان بعضهم يحاول الافلات من قبضة العدالة بشتى الصور ومنها نقل محل سكنه واعتماد هويات مزورة لمنع كشف حقيقته خاصة لمتهمين بالإرهاب".

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