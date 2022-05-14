تحذيرات لـ4 شرائح من طقس العراق.. فترة جوية خطيرة تبدأ منذ مساء غد حتى ظهر الاثنين

2022/05/14 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أطلق المتنبئ الجوي نائل العلي، تحذيرات لشرائح السائقين والمرضى بالربو والحساسية الموسمية، مما سيواجهوه من الحالة الجوية بعد غروب شمس يوم غد الأحد حتى ظهر يوم الإثنين المقبل.

وقال العلي “نحذر الأخوة السائقين سالكي الطرق الخارجية بعدم السفر بعد غروب شمس يوم غد الأحد وإلى ظهر يوم الإثنين، وذلك لتاثر البلاد بعاصفة ترابية”.

وأضاف، “كما ننبه الأخوة مرضى الربو والقصبات وأمراض الحساسية الموسمية، بأخذ الاحتياطات اللازمة لنفس السبب أعلاه”.

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