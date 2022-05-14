كشف علمي قد يحمي الرضع من متلازمة الموت المفاجئ.. تعرف إليه

2022/05/14 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باحثون أستراليون أنهم حددوا دلالة حيوية محتملة لمتلازمة موت الرضع المفاجئ، لكن خبراء يحذرون من أنها تشكّل جزءًا من اللغز.

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