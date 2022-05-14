نقابة الصحفيين العراقيين تصدر تنويهاً لمستفيدي المنحة التشجيعية

2022/05/14 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت نقابة الصحفيين العراقيين،

تنويهاً الى المستفيدين من المنحة

التشجيعية الخاصة بالصحفيين والادباء

والمثقفين.





وذكر بيان للنقابة "لغرض تحديث

المعلومات الخاصة بمنحة الصحفيين ينبغي

مراجعة النقابة لغر

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