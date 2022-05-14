يوم غد..خشان يحول قضيته مع الحلبوسي الى المحكمة الاتحادية

2022/05/14 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، توجه للمحكمة الاتحادية يوم غد الأحد لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال خشان في تصريح لوكالة/ المعلومة /، إنه “يوم غد الأحد سيتوجه للمحكمة الاتحادية من أجل رفع دعوى قضائية بحق رئيس مجلس […]

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