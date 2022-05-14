شاهد.. هذا ما تحتاج معرفته حول خسوف القمر لتستمتع بمشاهدته أكثر

2022/05/14 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو خسوف القمر شائعًا، ولكن هناك أشكال مختلفة تقدم وجهات نظر متنوعة.يحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض.يحدث هذا فقط أثناء اكتمال القمر.إليك ما تحتاج إلى معرفته في المرة القادمة التي تلتقط فيها القمر في الظل.

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