الماركسيّة في عود إلى نقد الدين - نايف سلوم

2022/05/14 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم 1- كتب ماركس في "مقدمة" "نقد فلسفة الحقوق عند هيغل" قائلاً: فيما يتعلق بألمانيا، لقد انتهى من حيث الأساس، نقد الدين، ونقد الدين هو الشرط الممهد لكل نقد" (حول الدين:33)لكن ظهور مقالات لانجلز بخصوص نقد الدين واستحضار برونو بوير من جديد، يشير إلى أن هذا النقد للدين في اوروبا لم ينته، فكيف والحال عندنا نحن العرب.



وما مقالتي انجلز "برونو بوير والمسيحية الأولية 1882"، و "اسهام في تاريخ المسيحية ......





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