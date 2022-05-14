الحلبوسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تولي مهامه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

2022/05/14 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ –بغداد

بعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيَّان، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبَّر سيادته، في برقية التهنئة، عن مباركته لسمو الشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولةالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور لهالشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان، مؤكدا سيادته تطلعه إلىتطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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