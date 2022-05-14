حكومة كربلاء تبحث مع وفد ايراني التعاون في تنفيذ الخطط الخدمية لزيارة الاربعين

2022/05/14 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لمحافظ كربلاء

المقدسة جاسم الفتلاوي، السبت، مع

وفد ايراني ملف زيارة الأربعين وسبل

التعاون بين الحكومة المحلية في كربلاء

المقدسة وبلدية طهران في تنفيذ الخطط

الخدمية.

وقال المكتب الاعل

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