ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيمياوية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

2022/05/14 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم السبت ، عن ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيمياوية) في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان تلقت “خبر برس” (واخ): نسخة منه ” عن ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيمياوية) في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة، عملية الضبط تمت من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع مكتب جهاز المخابرات الوطني.

واضاف البيان “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء.

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